Контракт Гусева, возможный обмен Тарасенко и переговоры с Капризовым: как российские звёзды подходят к сезону НХЛ

Никита Гусев предпринял очередную попытку закрепиться в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и заключил пробный контракт с «Торонто», Кирилл Капризов по-прежнему не подписал новое соглашение с «Миннесотой», из-за чего может пропустить старт сборов команды, а выражавший желание покинуть «Сент-Луис» Владимир Тарасенко не получил предложений об обмене и рискует остаться в команде. О том, как звёздные российские хоккеисты подходят к старту нового сезона, — в материале RT.

Шанс для Гусева

Действующий олимпийский чемпион Никита Гусев не оставляет попыток закрепиться в Национальной хоккейной лиге. Последние несколько месяцев российский нападающий находился в статусе свободного агента, но по тем или иным причинам не мог найти себе новую команду. В итоге свою заинтересованность в форварде выразили в «Торонто Мейпл Лифс», заключив с ним пробный контракт. Об этом сообщил известный портал Cap Friendly.

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Подписание такого соглашения можно объяснить несколькими факторами. Возможно, в «Торонто» не до конца уверены, что Гусев подходит им и сможет принести пользу в дальнейшем. И это неудивительно, учитывая последние результаты Никиты в НХЛ. Прошлый сезон он начинал в «Нью-Джерси», но не смог вписаться в систему игры нового главного тренера Линди Раффа, вследствие чего был выставлен на драфт отказов. В качестве неограниченно свободного агента он отправился во «Флориду», но и там не убедил руководство в своей состоятельности. В итоге в 31 матче регулярки он набрал всего десять (4 + 6) очков и вновь оказался без клуба.

Сам спортсмен неоднократно заявлял о желании остаться в НХЛ, но с приближением старта сезона-2021/22 его отъезд на родину казался всё более вероятным. Факт проведения переговоров с игроком подтверждал и генеральный директор СКА Роман Ротенберг. В конце августа он заявил, что клуб «находится в диалоге с Никитой», а также признался, что в команде рассчитывают на его возвращение перед олимпийским сезоном. И это при том, что ради продолжения карьеры за океаном Гусев был готов пойти на понижение зарплатных требований. За последние два года он суммарно заработал $10 млн.

В целом в плане стиля «Мейпл Лифс» гораздо больше подходит Гусеву, чем «Нью-Джерси» и «Флорида». Вопрос лишь в том, сумеет ли он успешно проявить себя в ходе тренировочного лагеря, а затем выдержать конкуренцию за место в составе. Канадский коллектив серьёзно укомплектован, а за место левого форварда ему придётся соперничать с Ником Ритчи, Александром Керфутом, Майклом Бантингом и Уэйном Симмондсом — не самыми звёздными хоккеистами, но всё же довольно крепкими исполнителями. В прошлом чемпионате лишь последний из них набрал меньше очков (7 + 2), чем Гусев, а первые два преодолели планку 20 баллов.

Намерение Тарасенко

Не исключено, что в скором времени команду может сменить ещё один российский хоккеист. Правда, если Гусев оказался в таком положении из-за окончания контракта и отсутствия заинтересованности со стороны клуба, то в случае с Тарасенко ситуация иная. Владимир был лидером «Сент-Луиса» на протяжении многих лет, а в 2019-м помог клубу впервые в истории выиграть Кубок Стэнли. Однако сейчас ходят слухи, что нападающий желает попробовать себя на новом месте.

Ещё в июле стало известно, что Тарасенко обратился к руководству «Блюза» с просьбой обменять его в другой клуб. По информации The Athletic, нападающий предоставил список из более чем десяти коллективов, в которые был бы готов перебраться, среди них были «Тампа-Бэй», «Вашингтон», «Бостон», «Вегас», «Рейнджерс» и «Айлендерс». Возможно, «Сент-Луис» был бы рад рассмотреть и другие варианты, но последнее слово оставалось именно за игроком, ведь в его контракте содержится пункт NTC (No-trade clause). Согласно ему, Владимир имеет право наложить вето на любой переход, если тот его не устраивает.

Сам Тарасенко не объяснял СМИ, почему решил покинуть «Сент-Луис», в котором провёл последние девять лет. Но, судя по слухам, причин могло быть несколько. Сообщалось, что хоккеист винил клубных врачей за две неудачные операции, так и не решившие его проблемы с плечом. Также у него был конфликт с несколькими партнёрами по команде, что может подтвердить ситуация с назначением капитаном Райана О'Райлли, которую Владимир воспринял болезненно.

Тем не менее за последние несколько месяцев обмен форварда так и не был осуществлён. Говорилось о готовности «Вашингтона» забрать Тарасенко, предоставив Евгения Кузнецова в качестве компенсации, а также о его возможном переходе в «Сиэтл Кракен» в рамках драфта расширения, но всё это осталось на уровне слухов. Не исключено, что одной из причин стало здоровье Тарасенко. Как заявил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, некоторые коллективы были недовольны состоянием плеча россиянина, на котором было проведено три операции за три года. Возможно, свою роль сыграл и большой контракт спортсмена — $7,5 млн в год вплоть до конца сезона-2022/23.

Поэтому всё больше обсуждается вариант, при котором Тарасенко останется в «Блюзе». Ранее об этом говорил генеральный менеджер Дуг Армстронг, а затем готовность продолжить работу с нападающим выразил главный тренер Крэйг Беруби.

«Я намерен относиться к нему так же, как к любому другому хоккеисту. Да, он просил об обмене, такое бывает. Но ещё раз повторю, что мы хотим, чтобы Влади играл в хоккей у нас. У него всегда была определённая роль в команде. Мы разберёмся со всем между собой и будем двигаться дальше», — цитирует Беруби пресс-служба НХЛ.

В свою очередь, О'Райлли признался, что лично беседовал с Тарасенко и у него сложилось впечатление, что россиянин намерен продолжить выступления за «Блюз».

«Мы готовимся выигрывать матчи, и он принимает в этом участие так же, как любой другой хоккеист. Я говорил накоротке с Влади. Он в команде и, как мне показалось, хочет быть здесь. Да, он просил об обмене, это было. Я считаю, что с ним мы сильнее, у нас отличная глубина состава. Никаких обид нет», — заключил О'Райлли.

Неопределённость Капризова

Продолжается история с заключением нового контракта между «Миннесотой» и «Колдер Трофи» — действующим обладателем приза лучшему новичку НХЛ. До старта регулярного сезона-2021/22 остаётся меньше месяца, однако Кирилл Капризов по-прежнему не может достичь соглашения с клубом.

«Хоккеист поступает так, как считает нужным. И к его позиции нужно относиться с уважением, что я и делаю. Я уважаю Кирилла и не считаю, что происходит что-то из ряда вон выходящее. Вопрос сейчас стоит так: когда мы сможем заключить сделку, — заявил генеральный менеджер «Уайлд» Билл Герин.

Также по теме Отказ от долгосрочного контракта, возвращение в КХЛ, обмен на Айкела: как проходят переговоры Капризова с «Миннесотой» «Миннесота» готова пойти на уступки и предложить Кириллу Капризову контракт сроком от четырёх до шести лет с зарплатой $9 млн в год....

На протяжении последнего месяца в прессе неоднократно сообщалось, что российский нападающий практически достиг договорённости с коллективом, но соглашение пока не заключено. И если Капризов не подпишет новый контракт в ближайшие несколько дней, то рискует пропустить старт тренировочного лагеря. Насколько известно, «Миннесота» начнёт подготовку к новому сезону 23 сентября.

«Вы знаете мою историю. Мои контрактные переговоры затягивались дважды, и оба раза ничего хорошего из этого не вышло. Некоторые игроки у нас пропускали сборы и начинали сезон не лучшим образом. Они отставали от других. По опыту знаю, что это не лучший вариант», — признался Герин.

Изначально сообщалось, что стороны не могут прийти к консенсусу из-за споров о длительности контракта. «Миннесота» ожидаемо хотела подписать с хоккеистом долгосрочное соглашение сроком на семь-восемь лет, в то время как тот, наоборот, рассчитывал остаться в коллективе до 2024 года, после чего выйти на рынок свободных агентов. В то же время зарплата оставалась примерно на одном уровне — около $9 млн.

Впоследствии неоднократно появлялась информация, что клуб готов пойти на уступки. В середине августа говорилось о намерении предложить Капризову договор на шесть лет, а в конце — на пять. Это подтверждал и журналист Майкл Руссо, по словам которого оставалось утрясти лишь некоторые формальности. Но, судя по всему, эти сведения не соответствовали действительности.

«Сейчас переговоры идут довольно вяло, но не могу сказать, что это является поводом для беспокойства. Есть немало других клубов, которые тоже не могут договориться с очень хорошими игроками. Так что я не переживаю… Нужно уметь держать паузу. Не только мы оказались в такой ситуации. Есть игрок, он тоже реагирует определённым образом, эта ситуация касается всех, но по-разному. Это очень непростой процесс, который порой может затянуться», — добавил Герин.