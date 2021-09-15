В «Миннесоте» не беспокоятся из-за долгих переговоров с Капризовым

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Билл Герин заявил, что не обеспокоен вялотекущим ходом переговоров о контракте с российским нападающим Кириллом Капризовым, так как это довольно долгий и сложный процесс.

«Хоккеист поступает так, как считает нужным, и к его позиции нужно относиться с уважением, что я и делаю. Я уважаю Кирилла и не считаю, что происходит что-то из ряда вон выходящее. Вопрос сейчас стоит так: «Когда мы сможем заключить сделку?» — цитирует Герина сайт НХЛ.

По его словам, клуб сделал очень хорошее предложение Капризову.

«Сейчас переговоры идут довольно вяло, но не могу сказать, что это является поводом для беспокойства. Есть немало других клубов, которые тоже не могут договориться с очень хорошими игроками. Так что я не переживаю, нужно уметь держать паузу. Это очень непростой процесс, который порой может затянуться», — добавил генеральный менеджер «Миннесоты».

Капризов перешёл в «Миннесоту» в июле 2020 года, заключив двухлетний контракт новичка. В сезоне-2020/21 хоккеист провёл в НХЛ 62 матча и набрал 54 (29 + 25) очка, а также завоевал «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку сезона).

Ранее Герин заявил, что клуб уже сделал новое предложение хоккеисту.