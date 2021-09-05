Генменеджер «Миннесоты» рассказал о ходе переговоров с Капризовым

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Билл Герин рассказал о том, как продвигаются переговоры с нападающим Кириллом Капризовым по поводу нового контракта.

«Мы сделали своё предложение. Я могу беспокоиться только о возможностях своего клуба. Кирилл — умный парень. Он сделает правильный выбор», — цитирует Герина The Athletic.

Функционер не сообщил ничего нового о ходе переговоров, но отметил, что они сдвинулись с мёртвой точки.

В прошлом сезоне НХЛ Капризов провёл за «Миннесоту» 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 51 (27 + 24) очко, став обладателем «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку.

Ранее сообщалось, что «Миннесота» пошла на уступки в ходе переговоров с Капризовым.