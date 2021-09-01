Источник: «Миннесота» пошла на уступки в ходе переговоров с Капризовым

Российский нападающий Кирилл Капризов и клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» предварительно договорились о контракте.

«Это очень странное продление. Они не были близки, но теперь стали близки. Клуб пошёл на компромисс по сроку. Я думаю, что по зарплате они тоже близки к договорённости, примерно $9 млн», — цитирует журналиста Майкла Руссо Hockey Wilderness со ссылкой на радиоэфир KFAN.

В сезоне-2020/21 Капризов провёл за «Миннесоту» 55 матчей регулярного чемпионата и набрал 51 (27 + 24) очко, став обладателем «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку сезона.

Ранее сообщалось, что Капризов посетил тренировку своего бывшего клуба — московского ЦСКА.