Панарин заявил о желании перечислять все свои рекламные деньги на благотворительность

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о желании жертвовать свои финансы в благотворительность.

«Сейчас я могу только где-то выступать и жертвовать финансы. Мне не хватит фокуса, но всё зависит от моих друзей и моей команды. Я же хочу пополнять бюджет фонда. Одна из мыслей — все мои рекламные деньги будут идти на благотворительные цели», — передаёт слова Панарина «Спорт-Экспресс» со ссылкой на прямой эфир Instagram «Хоккей в курсе».

Он отметил, что теперь нужно урегулировать этот вопрос с компаниями, с которыми он сотрудничает. Панарин хочет, чтобы финансы напрямую поступали в фонд.

Ранее Панарин и Бучневич посетили матч Медведева на US Open.