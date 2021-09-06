Панарин и Бучневич посетили матч Медведева на US Open
- Reuters
Панарин выложил в своём Instagram фотографию с Бучневичем. Хоккеисты пришли поддержать своего соотечественника Медведева.
В 1/8 финала US Open 25-летний москвич встречался с британцем Даниэлем Эвансом. Игра завершилась победой россиянина со счётом 6:3, 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 43 минуты.
В четвертьфинале турнира Медведев встретится с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом.
Ранее Медведев ответил на вопрос о возможном родстве с экс-президентом России.