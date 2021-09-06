Панарин и Бучневич посетили матч Медведева на US Open

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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и форвард «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич посетили матч Открытого чемпионата США по теннису с участием Даниила Медведева.
Панарин и Бучневич посетили матч Медведева на US Open
  • Reuters

Панарин выложил в своём Instagram фотографию с Бучневичем. Хоккеисты пришли поддержать своего соотечественника Медведева.

В 1/8 финала US Open 25-летний москвич встречался с британцем Даниэлем Эвансом. Игра завершилась победой россиянина со счётом 6:3, 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 43 минуты.

В четвертьфинале турнира Медведев встретится с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом.

Ранее Медведев ответил на вопрос о возможном родстве с экс-президентом России.

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