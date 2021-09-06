Теннисист Медведев ответил на вопрос о возможном родстве с экс-президентом России

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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, является ли бывший президент России Дмитрий Медведев его родственником.
Теннисист Медведев ответил на вопрос о возможном родстве с экс-президентом России
  • Reuters

«Что касается Дмитрия Медведева, то с ним у нас никакого родства нет. Забавно, что когда он был президентом, то мои друзья часто подшучивали надо мной», — цитирует теннисиста пресс-служба US Open.

Он также отметил, что его фамилия происходит от слова «медведь». Но Медведев никак не ассоциируется себя с этими животным.

Российский теннисист пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата США, где встретится с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом.

Ранее Медведев рассказал о своём сопернике по четвертьфиналу US Open.

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