Теннисист Медведев ответил на вопрос о возможном родстве с экс-президентом России

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, является ли бывший президент России Дмитрий Медведев его родственником.

«Что касается Дмитрия Медведева, то с ним у нас никакого родства нет. Забавно, что когда он был президентом, то мои друзья часто подшучивали надо мной», — цитирует теннисиста пресс-служба US Open.

Он также отметил, что его фамилия происходит от слова «медведь». Но Медведев никак не ассоциируется себя с этими животным.

Российский теннисист пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата США, где встретится с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом.

Ранее Медведев рассказал о своём сопернике по четвертьфиналу US Open.