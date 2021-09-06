Медведев рассказал о своём сопернике по четвертьфиналу US Open

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Открытого чемпионата США с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом.

«Я видел его несколько матчей до этого, я помню, что он играл с Кареном Хачановым в Мельбурне, у него был матчбол. Несколько раз видел, как он тренировался. Я знаю, как он играет. Я знаю, что он может хорошо играть», — цитирует Медведева пресс-служба US Open.

Он также добавил, что будет готовиться к матчу тактически и хочет воспользоваться усталостью оппонента.

В 1/8 финала US Open Медведев встречался с британцем Даниэлем Эвансом. Встреча завершилась победой россиянина со счётом 6:3, 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 43 минуты.

Ранее Медведев поделился впечатлениями от победы над Эвансом.