Медведев доволен победой над Эвансом в 1/8 финала US Open

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Открытого чемпионата США с британцем Даниэлем Эвансом.

«Он уже давно топ-игрок, так что мне нужно было сосредоточенно действовать от начала и до самого конца. Я хорошо подавал, старался играть разнообразно. Доволен, что с таким счётом победил сильного соперника. У меня осталось много сил», — цитирует Медведева пресс-служба US Open.

Он также добавил, что отлично чувствует себя и физически, и морально. Медведев с нетерпением ждёт следующих матчей.

Встреча завершилась победой россиянина со счётом 6:3, 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 43 минуты.

В следующем круге соревнований Медведев сыграет с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулом.

После матча с Эвансом Медведев поблагодарил болельщиков за поддержку.