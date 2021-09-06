Медведев доволен победой над Эвансом в 1/8 финала US Open
- Reuters
«Он уже давно топ-игрок, так что мне нужно было сосредоточенно действовать от начала и до самого конца. Я хорошо подавал, старался играть разнообразно. Доволен, что с таким счётом победил сильного соперника. У меня осталось много сил», — цитирует Медведева пресс-служба US Open.
Он также добавил, что отлично чувствует себя и физически, и морально. Медведев с нетерпением ждёт следующих матчей.
Встреча завершилась победой россиянина со счётом 6:3, 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 43 минуты.
В следующем круге соревнований Медведев сыграет с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулом.
После матча с Эвансом Медведев поблагодарил болельщиков за поддержку.