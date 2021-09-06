Медведев поблагодарил болельщиков за поддержку после матча с Эвансом

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Российский теннисист Даниил Медведев после победы в матче четвёртого круга US Open высказался о нью-йоркской публике, с которой открыто конфликтовал на данном турнире в 2019 году.

«Сегодня на трибуны пришло много моих друзей. Стадион был не совсем полный, но как минимум 10 тысяч моих друзей сегодня пришли на арену. Спасибо, что пришли меня поддержать, ребята!» — сказал Медведев после матча.

Во время US Open в 2019 году публика освистывала российского теннисиста.

В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом.

Ранее Медведев одержал победу над Эвансом и вышел в 1/4 финала US Open.

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