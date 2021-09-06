Медведев поблагодарил болельщиков за поддержку после матча с Эвансом
«Сегодня на трибуны пришло много моих друзей. Стадион был не совсем полный, но как минимум 10 тысяч моих друзей сегодня пришли на арену. Спасибо, что пришли меня поддержать, ребята!» — сказал Медведев после матча.
Во время US Open в 2019 году публика освистывала российского теннисиста.
В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом.
Ранее Медведев одержал победу над Эвансом и вышел в 1/4 финала US Open.