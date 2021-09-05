Медведев одержал победу над Эвансом и вышел в 1/4 финала US Open

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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Великобритании Даниэля Эванса и вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США.

Встреча завершилась победой россиянина со счётом 6:3, 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 43 минуты.

В следующем круге соревнований Медведев сыграет с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулом.

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