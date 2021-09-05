Джокович рассказал, каким хочет запомниться людям

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, чем бы хотел запомниться людям.

«Хотел бы, чтобы люди помнили меня как человека, который отдавал своё сердце на корте и вдохновлял других становиться лучше, совершенствоваться и больше верить в себя», — цитирует Джоковича пресс-служба US Open.

Он отметил, что для него важно, чтобы его запомнили как хорошего человека, а уже после как теннисиста. Эти вещи для Джоковича важнее результатов.

Сербский теннисист обыграл японца Кея Нисикори в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису.

Матч продолжался 3 часа 33 минуты и завершился со счётом 6:7, 6:3, 6:3, 6:2 в пользу Джоковича.

В 1/8 финала серб встретится с американцем Дженсоном Бруксби, который выбил россиянина Аслана Карацева.

Ранее Джокович заявил, что не удивляется победам на турнирах Большого шлема.