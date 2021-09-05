Джокович рассказал, каким хочет запомниться людям

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Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, чем бы хотел запомниться людям.
Джокович рассказал, каким хочет запомниться людям
  • Reuters

«Хотел бы, чтобы люди помнили меня как человека, который отдавал своё сердце на корте и вдохновлял других становиться лучше, совершенствоваться и больше верить в себя», — цитирует Джоковича пресс-служба US Open

Он отметил, что для него важно, чтобы его запомнили как хорошего человека, а уже после как теннисиста. Эти вещи для Джоковича важнее результатов. 

Сербский теннисист обыграл японца Кея Нисикори в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису.

Матч продолжался 3 часа 33 минуты и завершился со счётом 6:7, 6:3, 6:3, 6:2 в пользу Джоковича. 

В 1/8 финала серб встретится с американцем Дженсоном Бруксби, который выбил россиянина Аслана Карацева.

Ранее Джокович заявил, что не удивляется победам на турнирах Большого шлема.

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