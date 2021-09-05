Джокович: я не удивляюсь, когда побеждаю на турнирах Большого шлема

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Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о своих победах на турнирах Большого шлема.
Джокович: я не удивляюсь, когда побеждаю на турнирах Большого шлема
  • Reuters

«Я не удивляюсь, когда побеждаю на турнирах Большого шлема и выигрываю крупные титулы, потому что это моя цель», — цитирует Джоковича пресс-служба US Open

Джокович отметил свою стабильность, а также рассказал о своей самой значимой победе в карьере.  

«Наверное, наибольшее удовлетворение я испытал, когда в 2016 году выиграл четвёртый титул подряд и впервые взял трофей на «Ролан Гаррос», — добавил Джокович. 

Сербский теннисист обыграл японца Кеи Нисикори в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису.

Матч продолжался 3 часа 33 минуты и завершился со счётом 6:7, 6:3, 6:3, 6:2 в пользу Джоковича. 

Ранее россиянин Аслан Карацев не смог пробиться в 1/8 финала US Open. 

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