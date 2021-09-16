Голкипер Василевский посадил кота в Кубок Стэнли

Российский голкипер Андрей Василевский, который выиграл с «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кубок Стэнли, посадил кота в почётный трофей.

Фотографию Кубка Стэнли с котом Василевский опубликовал в своём Instagram.

Команда из Флориды во второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли. В финальной серии «Тампа» победила «Монреаль Канадиенс» (4:1).

Василевский получил приз «Конн Смайт Трофи» сезона-2020/21, который вручается самому ценному игроку плей-офф Национальной хоккейной-лиги (НХЛ).

Он стал первым российским вратарём, завоевавшим два Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что российские игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачёв прилетели в Россию с Кубком Стэнли.





