Голкипер Василевский посадил кота в Кубок Стэнли
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Фотографию Кубка Стэнли с котом Василевский опубликовал в своём Instagram.
Команда из Флориды во второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли. В финальной серии «Тампа» победила «Монреаль Канадиенс» (4:1).
Василевский получил приз «Конн Смайт Трофи» сезона-2020/21, который вручается самому ценному игроку плей-офф Национальной хоккейной-лиги (НХЛ).
Он стал первым российским вратарём, завоевавшим два Кубка Стэнли.
Ранее сообщалось, что российские игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачёв прилетели в Россию с Кубком Стэнли.