«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и выиграл Кубок Стэнли.

Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 1:0.

Единственную шайбу в игре забросил Росс Колтон.

Таким образом, «Тампа» второй год подряд стала чемпионом НХЛ. В составе «Лайтнинг» двукратными обладателями Кубка Стэнли стали три российских игрока — вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров.

Отметим, что Василевский стал первым российским вратарём, завоевавшим два Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что Кучеров с отрывом в девять очков выиграл гонку бомбардиров плей-офф НХЛ.