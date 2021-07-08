Василевский стал первым российским вратарём, завоевавшим два Кубка Стэнли
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Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 1:0.
Единственную шайбу в игре забросил Росс Колтон.
Таким образом, «Тампа» второй год подряд стала чемпионом НХЛ. В составе «Лайтнинг» двукратными обладателями Кубка Стэнли стали три российских игрока — вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров.
Отметим, что Василевский стал первым российским вратарём, завоевавшим два Кубка Стэнли.
Ранее сообщалось, что Кучеров с отрывом в девять очков выиграл гонку бомбардиров плей-офф НХЛ.