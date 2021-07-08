Кучеров с отрывом в девять очков выиграл гонку бомбардиров плей-офф НХЛ
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Кучеров набрал 32 очка в 23 матчах, забросив восемь шайб и отдав 24 результативные передачи.
Отрыв от ближайшего преследователя, форварда «Тампа-Бэй» Брейдена Пойнта, составил девять баллов.
В пятом матче финальной серии «Тампа» одержала победу над «Монреаль Канадиенс».
Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 1:0.
Единственную шайбу в игре забросил Росс Колтон.
Таким образом, «Лайтнинг» выиграл Кубок Стэнли.
Ранее сообщалось, что вратарь «Тампы» Василевский признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ.