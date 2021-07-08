Кучеров с отрывом в девять очков выиграл гонку бомбардиров плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.

Кучеров набрал 32 очка в 23 матчах, забросив восемь шайб и отдав 24 результативные передачи.

Отрыв от ближайшего преследователя, форварда «Тампа-Бэй» Брейдена Пойнта, составил девять баллов.

В пятом матче финальной серии «Тампа» одержала победу над «Монреаль Канадиенс».

Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 1:0.

Единственную шайбу в игре забросил Росс Колтон.

Таким образом, «Лайтнинг» выиграл Кубок Стэнли.

Ранее сообщалось, что вратарь «Тампы» Василевский признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ.