Вратарь «Тампы» Василевский признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал обладателем приза «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному игроку плей-офф Национальной хоккейной-лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.

В пятом матче финальной серии «Тампа» одержала победу над «Монреаль Канадиенс».

Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 1:0.

Единственную шайбу в игре забросил Росс Колтон.

Василевский отразил 22 броска и стал первым вратарём в истории НХЛ, которому удалось завершить пять серий подряд матчами без пропущенных шайб.

Таким образом, «Тампа-Бэй» выиграла Кубок Стэнли.

Ранее сообщалось, что «Монреаль» победил «Тампу» и сократил отставание в финале Кубка Стэнли.