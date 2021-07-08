Вратарь «Тампы» Василевский признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ
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В пятом матче финальной серии «Тампа» одержала победу над «Монреаль Канадиенс».
Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 1:0.
Единственную шайбу в игре забросил Росс Колтон.
Василевский отразил 22 броска и стал первым вратарём в истории НХЛ, которому удалось завершить пять серий подряд матчами без пропущенных шайб.
Таким образом, «Тампа-Бэй» выиграла Кубок Стэнли.
Ранее сообщалось, что «Монреаль» победил «Тампу» и сократил отставание в финале Кубка Стэнли.