«Монреаль» победил «Тампу» и сократил отставание в финале Кубка Стэнли
Встреча проходила на стадионе «Белл-центр» в Монреале и завершилась в овертайме со счётом 3:2.
В составе «Монреаля» дублем отметился Джош Андерсон. Ещё одну шайбу забросил Александр Романов. В составе «Тампы» заброшенными шайбами отметились Баркли Гудроу и Патрик Марун.
Таким образом, «Канадиенс» сократил отставание в серии — 3:1.
Ранее сообщалось, что «Тампа» победила «Монреаль» и увеличила преимущество в финале Кубка Стэнли.