Два очка Кучерова помогли «Тампе» повести в серии финала Кубка Стэнли со счётом 3:0

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.
Два очка Кучерова помогли «Тампе» повести в серии финала Кубка Стэнли со счётом 3:0
  • Reuters

Встреча прошла в Монреале и завершилась в пользу гостей — 6:3.

В составе действующих чемпионов дубль оформил Тайлер Джонсон, а также по разу отличились Ян Рутта, Виктор Хедман, Никита Кучеров и Блейк Коулман. Кроме того, Кучеров отметился результативной передачей. Голкипер команды Андрей Василевский отразил 32 броска из 35.

У «Канадиенс» шайбы забросили Филип Дано, Ник Судзуки и Кори Перри. 

Таким образом, счёт в серии стал 3:0 в пользу «Тампы». Четвёртая игра пройдёт 6 июля.

Ранее сообщалось, что «Тампа» впервые в клубной истории повела в финале Кубка Стэнли со счётом 2:0.

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