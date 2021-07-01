«Тампа» впервые в клубной истории повела в финале Кубка Стэнли со счётом 2:0

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.
«Тампа» впервые в клубной истории повела в финале Кубка Стэнли со счётом 2:0
  • Reuters
  • © Douglas DeFelice-USA TODAY Sports

Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 3:1.

В составе «Тампа-Бэй» заброшенными шайбами отметились Энтони Чирелли, Блейк Коулман и Ондржей Палат. В составе «Монреаля» — Ник Судзуки.

Таким образом, «Тампа» увеличила преимущество в серии — 2:0.

Отметим, что «Лайтнинг» повёл со счётом 2:0 в финале Кубка Стэнли впервые в клубной истории. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ. 

Ранее сообщалось, что Василевский стал первой звездой второго матча финала Кубка Стэнли.

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