«Тампа» впервые в клубной истории повела в финале Кубка Стэнли со счётом 2:0

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.

Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 3:1.

В составе «Тампа-Бэй» заброшенными шайбами отметились Энтони Чирелли, Блейк Коулман и Ондржей Палат. В составе «Монреаля» — Ник Судзуки.

Таким образом, «Тампа» увеличила преимущество в серии — 2:0.

Отметим, что «Лайтнинг» повёл со счётом 2:0 в финале Кубка Стэнли впервые в клубной истории. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Ранее сообщалось, что Василевский стал первой звездой второго матча финала Кубка Стэнли.