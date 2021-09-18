Источник: Гусев заключил пробный контакт с «Торонто Мэйпл Лифс»

Российский нападающий Никита Гусев подписал пробный контракт с «Торонто Мэйпл Лифс».

Об этом сообщает CapFriendly. По информации источника, стороны подписали пробное соглашение.

29-летний российский форвард начал минувший сезон в «Нью-Джерси Дэвилз», однако после неудачного старта сезона (2 + 3 в 20 матчах) клуб выставил его на драфт отказов и расторг контракт, после чего он перешёл во «Флорида Пантерз», где провёл восемь матчей и набрал три очка.

Ранее Гусев заявил, что хочет продолжить карьеру в НХЛ.