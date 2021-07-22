Гусев заявил, что хочет продолжить карьеру в НХЛ

Российский форвард Никита Гусев, в минувшем сезоне выступавший в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), ответил на вопрос о своём будущем.

«Деньги — вообще не главное. Хочу остаться в НХЛ, чувствую силы. Отошёл от прошлого сезона и морально готов биться, показать лучший хоккей», — приводит слова Гусева «Спорт-Экспресс».

29-летний российский нападающий начал прошлый сезон в «Нью-Джерси Дэвилз», однако после неудачного старта сезона (2 + 3 в 20 матчах) клуб выставил его на драфт отказов и расторг контракт, после чего он перешёл во «Флорида Пантерз», где провёл восемь матчей и набрал три (0 + 3) очка. Его контракт истёк по завершении сезона.

Ранее сообщалось, что «Сиэтл» не выбрал ни одного россиянина на драфте расширения НХЛ.