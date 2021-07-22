«Сиэтл» не выбрал ни одного россиянина на драфте расширения НХЛ

Завершился драфт расширения Национальной хоккейной лиги (НХЛ), на котором новичок НХЛ «Сиэтл Кракен» формировал свой состав, выбирая игроков из других команд, за исключением предыдущего новичка лиги «Вегас Голден Найтс».

Из Западной конференции НХЛ «Сиэтл» выбрал защитников — Винса Данна («Сент-Луис Блюз»), Джейми Олексяка («Даллас Старз»), Карсона Соуси («Миннесота Уайлд»), Адама Ларссона («Эдмонтон Ойлерз»), Кёртиса Макдермида («Лос-Анджелес Кингз»), Хейдна Флёри («Анахайм Дакс») и Марка Джиордано («Калгари Флэймз»), а также нападающих — Йоонаса Донского («Колорадо Эвеланш»), Мэйсона Эпплтона («Виннипег Джетс»), Калле Йернкрока («Нэшвилл Предаторз»), Джона Кенневилля («Чикаго Блэкхоукс»), Коула Линда («Ванкувер Кэнакс»), Тайлера Питлика («Аризона Койотс») и Александера Труэ («Сан-Хосе Шаркс»).

Из Восточной конференции лиги «Кракен» выбрал вратарей — Криса Дриджера («Флорида Пантерз»), Джоуи Даккорда («Оттава Сенаторз») и Витека Ванечека («Вашингтон Кэпиталз»), защитников — Жереми Лозона («Бостон Брюинз»), Уильяма Боргена («Баффало Сэйбрз»), Денниса Холовски «Детройт Ред Уингз», Кейла Флёри («Монреаль Канадиенс») и Гэвина Байройтера, а также нападающих — Янни Гурда («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Джареда Макканна («Торонто Мэйпл Лифс»), Моргана Гики («Каролина Харрикейнз»), Натана Бастиана («Нью-Джерси Дэвилз»), Колина Блэквелла («Нью-Йорк Рейнджерс»), Джордана Эберле («Нью-Йорк Айлендерс»), Карсена Тварински («Филадельфия Флайерз») и Брэндона Танева («Питтсбург Пингвинз»).

Таким образом, «Сиэтл» не выбрал ни одного российского игрока на драфте расширения НХЛ.

Процедура драфта прошла в ночь с 21 на 22 июля по Москве.

Свою первую официальную игру «Кракен» проведёт в гостях — с «Голден Найтс».

Ранее сообщалось, что «Сиэтл Кракен» официально стал 32-й командой НХЛ.