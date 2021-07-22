«Сиэтл» не выбрал ни одного россиянина на драфте расширения НХЛ
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Из Западной конференции НХЛ «Сиэтл» выбрал защитников — Винса Данна («Сент-Луис Блюз»), Джейми Олексяка («Даллас Старз»), Карсона Соуси («Миннесота Уайлд»), Адама Ларссона («Эдмонтон Ойлерз»), Кёртиса Макдермида («Лос-Анджелес Кингз»), Хейдна Флёри («Анахайм Дакс») и Марка Джиордано («Калгари Флэймз»), а также нападающих — Йоонаса Донского («Колорадо Эвеланш»), Мэйсона Эпплтона («Виннипег Джетс»), Калле Йернкрока («Нэшвилл Предаторз»), Джона Кенневилля («Чикаго Блэкхоукс»), Коула Линда («Ванкувер Кэнакс»), Тайлера Питлика («Аризона Койотс») и Александера Труэ («Сан-Хосе Шаркс»).
Из Восточной конференции лиги «Кракен» выбрал вратарей — Криса Дриджера («Флорида Пантерз»), Джоуи Даккорда («Оттава Сенаторз») и Витека Ванечека («Вашингтон Кэпиталз»), защитников — Жереми Лозона («Бостон Брюинз»), Уильяма Боргена («Баффало Сэйбрз»), Денниса Холовски «Детройт Ред Уингз», Кейла Флёри («Монреаль Канадиенс») и Гэвина Байройтера, а также нападающих — Янни Гурда («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Джареда Макканна («Торонто Мэйпл Лифс»), Моргана Гики («Каролина Харрикейнз»), Натана Бастиана («Нью-Джерси Дэвилз»), Колина Блэквелла («Нью-Йорк Рейнджерс»), Джордана Эберле («Нью-Йорк Айлендерс»), Карсена Тварински («Филадельфия Флайерз») и Брэндона Танева («Питтсбург Пингвинз»).
Таким образом, «Сиэтл» не выбрал ни одного российского игрока на драфте расширения НХЛ.
Процедура драфта прошла в ночь с 21 на 22 июля по Москве.
Свою первую официальную игру «Кракен» проведёт в гостях — с «Голден Найтс».
Ранее сообщалось, что «Сиэтл Кракен» официально стал 32-й командой НХЛ.