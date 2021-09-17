Тюркин: после того как Овечкин побьёт рекорд Гретцки, ждём его в «Динамо»

Генеральный директор московского «Динамо» Михаил Тюркин выразил надежду на возвращение нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Сможет ли он побить рекорд Гретцки? Этому уникальному человеку всё под силу. Бесспорно, всё будет зависеть от самого Александра. Уверен, что он сможет реализовать весь свой потенциал в полном объёме. Ну а после того, как он побьёт рекорд, будем ждать его в «Динамо», — цитирует Тюркина «Чемпионат».

В списке лучших снайперов в истории НХЛ Овечкин занимает шестое место, он забросил 730 шайб в регулярных чемпионатах. Наибольшее количество голов — 894 — у легендарного Уэйна Гретцки.

Ранее Овечкин заявил о желании войти в историю на Олимпиаде в Пекине.