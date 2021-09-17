Тюркин: после того как Овечкин побьёт рекорд Гретцки, ждём его в «Динамо»
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«Сможет ли он побить рекорд Гретцки? Этому уникальному человеку всё под силу. Бесспорно, всё будет зависеть от самого Александра. Уверен, что он сможет реализовать весь свой потенциал в полном объёме. Ну а после того, как он побьёт рекорд, будем ждать его в «Динамо», — цитирует Тюркина «Чемпионат».
В списке лучших снайперов в истории НХЛ Овечкин занимает шестое место, он забросил 730 шайб в регулярных чемпионатах. Наибольшее количество голов — 894 — у легендарного Уэйна Гретцки.
Ранее Овечкин заявил о желании войти в историю на Олимпиаде в Пекине.