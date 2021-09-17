Овечкин заявил о желании войти в историю на Олимпиаде

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил свои шансы на зимней Олимпиаде 2022 года.

«Большая честь участвовать на Олимпиаде, представлять свою страну, играть с лучшими хоккеистами мира, бороться за золото. Шансы у всех одинаковые, надеюсь, у нас получится войти в историю. Похоже, это мой последний шанс, а значит нам нужно работать», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Он отметил, что команда должна выигрывать за счёт тактики и физической подготовки.

НХЛ разрешил своим хоккеистам принять участие на зимней Олимпиаде в Пекине.

Ранее Борис Михайлов заявил, что сборной России по хоккею на зимней Олимпиаде в Пекине 2022 года не должен руководить иностранец.