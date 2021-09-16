Михайлов: сборной России по хоккею на ОИ-2022 должен руководить отечественный тренер

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов считает, что сборной России по хоккею на зимней Олимпиаде в Пекине 2022 года не должен руководить иностранец.

«Я категорически против того, чтобы сборной России руководил иностранец. У нас достаточно специалистов. В том числе есть люди, которые много лет сами играли в НХЛ», — цитирует Михайлова «Матч ТВ».

Вместе с тем он считает, что национальную команду мог бы возглавить бывший российский игрок Национальной хоккейной лиги.

«Я за! А вот если иностранец, против», — добавил он.

Олимпиада-2022 пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года смогут выступить игроки НХЛ.

Ранее двукратный олимпийский чемпион и заслуженный тренер Борис Майоров оценил шансы сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине.

