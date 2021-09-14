Майоров заявил, что невозможно наиграть состав сборной России по хоккею к Олимпиаде

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Двукратный олимпийский чемпион и заслуженный тренер страны Борис Майоров оценил шансы сборной России по хоккею на зимней Олимпиаде в Пекине 2022 года.
Майоров заявил, что невозможно наиграть состав сборной России по хоккею к Олимпиаде
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«Это невозможно. У каждой команды всё будет с листа, ни одна из команд не будет иметь преимущества», — цитирует Майорова ТАСС.

По его мнению, многое будет зависеть от искусства тренерской бригады. Но времени на выстраивание игры и распределения функций среди игроков будет очень мало.

«У нас сейчас многое в моде: сдерживающее звено, бригады для меньшинства и большинства. Распределение этих ролей я не люблю, хотя это может отвечать современным устоям», — добавил он.

Майоров заметил, что команда должна уметь играть по-разному. Для этого надо привлекать больше универсальных хоккеистов.

Олимпиада — 2024 пройдёт в Пекине 4-20 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года смогут выступить игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее сообщалось, что нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв установил рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по количеству результативных передач.

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