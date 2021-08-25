Не считая Капризова: кто из российских хоккеистов в НХЛ до сих пор не подписал новые контракты

Никита Гусев провёл неудачный сезон в Национальной хоккейной лиге и не получил нового предложения от «Флориды», из-за чего стал неограниченно свободным агентом. А Андрей Свечников и Илья Сорокин до настоящего момента не договорились о новых соглашениях с «Каролиной» и «Айлендерс». Также в поисках клуба находятся Артём Анисимов и Евгений Свечников. О россиянах, всё ещё не определившихся со своим будущим, — в материале RT.

Никита Гусев

Статус: неограниченно свободный агент (UFA)

Предыдущий клуб: «Флорида Пантерз»

Для Никиты Гусева прошедший сезон стал одним из самых тяжёлых в карьере. Нападающий «Нью-Джерси Девилз» некомфортно чувствовал себя в системе Линди Раффа, что мгновенно сказалось сначала на его показателях, затем на эмоциональном настрое, а впоследствии и на времени на площадке. К апрелю олимпийский чемпион Пхёнчхана имел в активе всего пять (2 + 3) очков в 20 матчах при показателе полезности -12 и оказался вне заявки, а впоследствии и вовсе был выставлен на драфт отказов.

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Форварда забрала «Флорида», но и там дела у россиянина складывались далеко не идеально. Всё те же два гола и три передачи (правда, уже в 11 матчах) и перевод в запас в самой концовке регулярки. В итоге, Гусев не сыграл ни в одном матче плей-офф Кубка Стэнли и был вынужден наблюдать с трибун, как его команда проигрывает будущему чемпиону — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Неудивительно, что в итоге клуб не предложил Никите контракт, из-за чего в конце июля он стал неограниченно свободным агентом.

И если посмотреть на развитие ситуации и последние заявления Гусева, то складывается впечатление, что особой заинтересованности в его кандидатуре не существует и сейчас. Ещё в июле россиянин говорил о желании продолжить карьеру в НХЛ, отмечая, что деньги для него не главное. Но судя по всему, потенциальных работодателей это не привлекло. С тех пор в СМИ не появлялось информации об интересе к нему со стороны той или иной команды лиги, вследствие чего стали ходить слухи о его возможном возвращении в Россию. В частности, о желании подписать Никиту спрашивали генерального менеджера «Авангарда» Алексея Волкова.

«У меня со всеми агентами ровные отношения. Представители Гусева по его поводу со мной на связь не выходили. Никита по-прежнему хочет трудоустроиться в НХЛ. Если он будет доступен, то мы с удовольствием рассмотрим его кандидатуру», — заявил Волков «Спорт-Экспрессу».

Андрей Свечников

Статус: ограниченно свободный агент (RFA)

Предыдущий клуб: «Каролина Харрикейнз»

В свою очередь, его соотечественник Андрей Свечников находится в абсолютно иной ситуации. Да, показатели немного просели: если в сезоне-2019/20 он записал на свой счёт 61 (24 + 37) очко в 68 матчах, то в следующем — всего 42 (15 + 27) в 55. Однако это не сделало его менее ценным активом для «Каролины». 21-летний форвард остаётся одним из самых перспективных нападающих лиги, а «Харрикейнз» не хотят отпускать его. И это подтверждается тем, что ещё в конце июля Дон Уэделл отправил хоккеисту квалификационное предложение наряду с другими хоккеистами.

Есть основания полагать, что в ближайшее время уход Свечникова из «Каролины» вряд ли состоится. В отличие от Гусева, тот находится в статусе ограниченно свободного агента, следовательно, его нынешний клуб имеет приоритет в вопросе подписания контракта. А отпускать нападающего подобного уровня в столь юном возрасте — довольно странный шаг. Таким образом, Андрею либо предстоит прийти к консенсусу с нынешним руководством, либо отказаться от предложения и отправиться в КХЛ — именно подобный вариант сейчас якобы рассматривает Кирилл Капризов. Но есть ли в этом смысл, если не брать в расчёт Олимпиаду в Пекине?

По сути вопрос не в том, подпишет ли Свечников новый договор с «Каролиной», а в том, на какой срок он будет рассчитан. По информации The Athletic, команда ожидаемо заинтересована в заключении долгосрочного соглашения сроком на семь-восемь лет, да и сам игрок не против. Неделю назад «Спорт-Экспресс» сообщил, что Андрей согласится остаться в Роли до 2029 года.

Илья Сорокин

Статус: ограниченно свободный агент (RFA)

Предыдущий клуб: «Нью-Йорк Айлендерс»

Аналогичная ситуация и с Ильёй Сорокиным. Россиянин хоть и неровно начал свой первый сезон в заокеанской лиге, но впоследствии стал выступать всё увереннее, а к концу регулярки сформировал прочный вратарский тандем с Семёном Варламовым. Он сходу провёл 22 матча в регулярном чемпионате, а впоследствии отыграл семь встреч и в плей-офф. Причём в Кубке Стэнли по проценту отражённых бросков он не уступал более опытному соотечественнику (92,2%), хоть и пропускал в среднем немного больше (2,79 — 2,56).

В «Айлендерс» наверняка понимают, что им незачем терять одновременно и перспективного, и обладающего солидным опытом голкипера, поэтому выражают заинтересованность в подписании нового договора. Причём клуб из Нью-Йорка не пытается во что бы то ни стало заключить долгосрочное соглашение, а рассматривает вариант с так называемым контрактом-мостом на три года. Если верить Sport24, за этот период Сорокин заработает $12 млн.

Вопрос лишь в том, как быть с игровой практикой, ведь в последние годы Варламов набрал отличную форму. Да, в апреле ему исполнилось 33 года, но он по-прежнему демонстрирует очень высокий уровень, а его контракт с «Айлендерс» действует до конца сезона-2022/23. Но если верить агенту россиянина Дэну Мильштейну, Сорокина не пугает конкуренция с соотечественником.

«Мы близки к заключению контракта, есть несколько вариантов будущего соглашения. Илья — один из самых талантливых вратарей. Существовал вариант с обменом, но он не хотел его даже рассматривать, так как желал однозначно остаться в «Айлендерс». Илью на данном этапе карьеры всё устраивает», — заявлял РБК агент голкипера Дэн Мильштейн в середине августа.

Анатолий Голышев

Статус: ограниченно свободный агент (RFA)

Предыдущий клуб: «Нью-Йорк Айлендерс»

Без контракта находится и партнёр Сорокина по команде Анатолий Голышев, правда, ему вряд ли стоит ждать столь выгодного предложения. Левый нападающий весной прибыл в «Айлендерс» из «Автомобилиста», но не успел провести ни одного матча. Тем не менее, год контракта удалось «сжечь».

Есть основания полагать, что Голышев всё же останется в коллективе. В конце июля он получил квалификационное предложение от четырёхкратного обладателя Кубка Стэнли и особого смысла отказываться у него нет. К хоккеисту без опыта выступлений в НХЛ вряд ли будет повышенный интерес. Особенно в свете того, что и в «Автомобилисте» его показатели не были заоблачными. В прошедшем сезоне он набрал 27 (12 + 15) очков в 53 встречах.

Артём Анисимов

Статус: неограниченно свободный агент (UFA)

Предыдущий клуб: «Оттава Сенаторз»

Продолжает оставаться неясной судьба центрального нападающего, который 771 раз выходил на лёд в Национальной хоккейной лиге. Летом у Артёма Анисимова истёк контракт с «Оттавой», и сам форвард вряд ли был заинтересован в продолжении карьеры в «Сенаторз». В последнем сезоне он редко попадал в состав, а в одном из матчей и вовсе был заявлен как запасной голкипер. В общем счёте он провёл лишь 19 встреч, в которых дважды забросил сам, а ещё семь раз ассистировал партнёрам.

До настоящего момента о возможном месте продолжения карьеры Анисимова неизвестно. Ходят слухи о его возможном переходе в «Детройт», косвенным подтверждением чему можно считать его фотографию с совместной тренировки с форвардами «Ред Уингз» — Владиславом Наместниковым и Диланом Ларкиным.

Евгений Свечников

Статус: неограниченно свободный агент (UFA)

Предыдущий клуб: «Детройт Ред Уингз»

Если Анисимов может пополнить состав 11-кратного обладателя Кубка Стэнли, то его соотечественник, наоборот, покинул коллектив. Евгений Свечников был выбран на драфте 2015 года и на протяжении следующих пяти лет пытался закрепиться в «Детройте», но мешали постоянные травмы. В итоге, за всё это время старший брат форварда «Каролины» провёл всего 41 матч и отметился 12 (5 + 7) очками.

Летом 2021 года контракт Свечникова-старшего с «Детройтом» истёк, а квалификационного предложения он ожидаемо не дождался. С ним уже попрощались в пресс-службе фарм-клуба «Ред Уингз», при этом намекнули, где он может оказаться в будущем. Судя по всему, пробный контракт с Евгением готов заключить «Виннипег». Для россиянина это может быть последним шансом проявить себя в НХЛ.