Третьяк уверен, что Панарин будет вызван на ОИ в Пекин

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что форвард «Нью-Йорк Рейнждерс» Артемий Панарин будет вызван в сборную России при условии участия в Олимпийских играх — 2022 игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Третьяк уверен, что Панарин будет вызван на ОИ в Пекин
  • Reuters
  • © Elsa/POOL

«У нас позиция такая: сильнейшие должны играть. Вот и всё. Те, кто будет выглядеть сильнее и обойдётся без травм, и получат приглашение в сборную вне зависимости от своих политических взглядов. Взгляды на политику — это личное дело каждого. Но раз Панарин самый сильный, то он должен помочь команде. Мне нужно радовать российских болельщиков результатом», — заявил Третьяк в интервью «Спорт-Экспрессу».

Артемий Панарин известен своими критическими высказываниями по политическим вопросам.

Ранее комик Белый высказался по поводу участия игроков НХЛ в Олимпиаде в Пекине.

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