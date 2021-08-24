Третьяк уверен, что Панарин будет вызван на ОИ в Пекин
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«У нас позиция такая: сильнейшие должны играть. Вот и всё. Те, кто будет выглядеть сильнее и обойдётся без травм, и получат приглашение в сборную вне зависимости от своих политических взглядов. Взгляды на политику — это личное дело каждого. Но раз Панарин самый сильный, то он должен помочь команде. Мне нужно радовать российских болельщиков результатом», — заявил Третьяк в интервью «Спорт-Экспрессу».
Артемий Панарин известен своими критическими высказываниями по политическим вопросам.
Ранее комик Белый высказался по поводу участия игроков НХЛ в Олимпиаде в Пекине.