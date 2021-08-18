Комик Белый высказался по поводу участия игроков НХЛ в Олимпиаде в Пекине

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Известный российский стендап-комик Руслан Белый поделился мнением по поводу участия игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Комик Белый высказался по поводу участия игроков НХЛ в Олимпиаде в Пекине
  • © instagram.com/ruslan_belyy_

«Важно ли мне это как для болельщика? Естественно. Олимпиада всё-таки четыре года. Мне кажется, что в этом плане обесценивается чемпионат мира, потому что каждый год идёт. А Олимпийские игры — это круто. Конечно, лучше смотреть, когда там играют лучшие. Но в любом случае это праздник», — приводит слова Белого «Матч ТВ».

НХЛ отпускала хоккеистов на Олимпийские игры в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах, но отказалась от этой практики в 2018-м.

В июле 2020 года НХЛ заключила новый коллективный договор с профсоюзом игроков, в котором прописано, что игроки лиги примут участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов при условии достижения договорённости с Международным олимпийским комитетом и IIHF.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее российский хоккеист Артемий Панарин заявил о своём желании сыграть на Олимпиаде в Пекине.

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