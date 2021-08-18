Панарин заявил о своём желании сыграть на Олимпиаде в Пекине

Короткая ссылка
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о возможном выступлении игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Панарин заявил о своём желании сыграть на Олимпиаде в Пекине
  • © Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  • AFP

«Новости не читаю, восстанавливаю свои нервы, отдыхаю в лесу. Мечтаю ли сыграть на Олимпийских играх? Конечно, хочу сыграть, но от меня мало что зависит. Но если говорят: едем? Я вообще рад буду. Я никогда не участвовал, поэтому мне вдвойне приятно будет», — цитирует Панарина Sport24.

Он также считает, что болельщикам не стоит переживать, позовут ли его в сборную России на Игры. По его мнению, всё будет нормально.

НХЛ отпускала хоккеистов на Олимпийские игры в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах, но отказалась от этой практики в 2018-м.

В июле 2020 года НХЛ заключила новый коллективный договор с профсоюзом игроков, в котором прописано, что игроки лиги примут участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов при условии достижения договорённости с Международным олимпийским комитетом и IIHF.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что игроки НХЛ сыграют на Олимпийских играх в Пекине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить