Панарин заявил о своём желании сыграть на Олимпиаде в Пекине

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о возможном выступлении игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Новости не читаю, восстанавливаю свои нервы, отдыхаю в лесу. Мечтаю ли сыграть на Олимпийских играх? Конечно, хочу сыграть, но от меня мало что зависит. Но если говорят: едем? Я вообще рад буду. Я никогда не участвовал, поэтому мне вдвойне приятно будет», — цитирует Панарина Sport24.

Он также считает, что болельщикам не стоит переживать, позовут ли его в сборную России на Игры. По его мнению, всё будет нормально.

НХЛ отпускала хоккеистов на Олимпийские игры в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах, но отказалась от этой практики в 2018-м.

В июле 2020 года НХЛ заключила новый коллективный договор с профсоюзом игроков, в котором прописано, что игроки лиги примут участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов при условии достижения договорённости с Международным олимпийским комитетом и IIHF.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что игроки НХЛ сыграют на Олимпийских играх в Пекине.