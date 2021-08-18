«Матч ТВ»: игроки НХЛ сыграют на Олимпийских играх в Пекине

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Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
«Матч ТВ»: игроки НХЛ сыграют на Олимпийских играх в Пекине
  • РИА Новости

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, лига уже отпустит хоккеистов из-за соглашения с профсоюзом игроков.

При этом есть одно условие: если хоккеист заболеет коронавирусом на соревнованиях в Пекине, а потом пропустит часть матчей регулярного чемпионата НХЛ, то он не получит за них деньги. Тем не менее источник считает, что возможная финансовая потеря не будет играть определяющую роль при принятии решения у спортсменов.

НХЛ отпускала хоккеистов на Олимпийские игры в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах, но отказалась от этой практики в 2018-м.

В июле 2020 года НХЛ заключила новый коллективный договор с профсоюзом игроков, в котором прописано, что игроки лиги примут участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов при условии достижения договорённости с Международным олимпийским комитетом и IIHF.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сообщил, что в конце августа будет принято решение по поводу игроков НХЛ на ОИ-2022.

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