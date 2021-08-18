Фазель сообщил, что в конце августа будет принято решение по поводу игроков НХЛ на ОИ-2022

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рассказал, когда будет принято решение о возможном участии игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Не решено на данный момент ничего. До конца месяца ничего не прояснится. Мы обсуждаем, переговоры идут, есть сложные моменты. Включая ситуацию с COVID-19. Но решение будет только в конце августа», — цитирует Фазеля ТАСС.

НХЛ отпускала хоккеистов на Олимпийские игры в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах, но отказалась от этой практики в 2018-м.

В июле 2020 года НХЛ заключила новый коллективный договор с профсоюзом игроков, в котором прописано, что игроки лиги примут участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов при условии достижения договорённости с Международным олимпийским комитетом и IIHF.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что НХЛ одобрила нанесение рекламы на игровую форму.