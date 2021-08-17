Sportico: НХЛ одобрила нанесение рекламы на игровую форму
- Reuters
Об этом сообщает портал Sportico. Источник утверждает, что совет управляющих НХЛ единогласно проголосовал за нанесение рекламы на игровую форму команд, о чём оповестил все 32 клуба лиги. Клубы могут начать переговоры с потенциальными партнёрами.
В настоящий момент в НХЛ запрещено размещение рекламы на игровой форме команд, за исключением логотипа её изготовителя.
Ранее американский журналист выразил мнение, что Капризов вправе оказывать давление на «Миннесоту».