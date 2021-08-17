Sportico: НХЛ одобрила нанесение рекламы на игровую форму

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Начиная с сезона-2022/23 команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) смогут наносить рекламу на игровую форму.
Sportico: НХЛ одобрила нанесение рекламы на игровую форму
  • Reuters

Об этом сообщает портал Sportico. Источник утверждает, что совет управляющих НХЛ единогласно проголосовал за нанесение рекламы на игровую форму команд, о чём оповестил все 32 клуба лиги. Клубы могут начать переговоры с потенциальными партнёрами.

В настоящий момент в НХЛ запрещено размещение рекламы на игровой форме команд, за исключением логотипа её изготовителя.

Ранее американский журналист выразил мнение, что Капризов вправе оказывать давление на «Миннесоту».

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