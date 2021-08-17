Sportico: НХЛ одобрила нанесение рекламы на игровую форму

Начиная с сезона-2022/23 команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) смогут наносить рекламу на игровую форму.

Об этом сообщает портал Sportico. Источник утверждает, что совет управляющих НХЛ единогласно проголосовал за нанесение рекламы на игровую форму команд, о чём оповестил все 32 клуба лиги. Клубы могут начать переговоры с потенциальными партнёрами.

В настоящий момент в НХЛ запрещено размещение рекламы на игровой форме команд, за исключением логотипа её изготовителя.

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