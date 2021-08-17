Американский журналист считает, что Капризов вправе оказывать давление на «Миннесоту»
- Reuters
«Он заслужил право требовать того, чего, по его мнению, он стоит. Он также заслужил право использовать возможную сделку с ЦСКА в качестве рычага давления на «Уайлд», — написал в своей колонке на Hockey Unfiltered Кэмпбелл.
В прошлом сезоне россиянин провёл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 55 матчей и набрал 51 (27 + 24) очко. По итогам сезона он получил приз «Колдер Трофи», который вручается лучшему новичку НХЛ.
Капризов заключил с ЦСКА предварительный контракт. Соглашение рассчитано на один год и вступит в силу 1 сентября, если Капризов не сможет подписать новый контракт с «Миннесотой».
Ранее пресс-служба ЦСКА прокомментировала информацию о том, что Капризов может вернуться в московский клуб.