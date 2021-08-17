Американский журналист считает, что Капризов вправе оказывать давление на «Миннесоту»

Американский журналист Кен Кэмпбелл считает, что форвард Кирилл Капризов вправе требовать от клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» достойный контракт.

«Он заслужил право требовать того, чего, по его мнению, он стоит. Он также заслужил право использовать возможную сделку с ЦСКА в качестве рычага давления на «Уайлд», — написал в своей колонке на Hockey Unfiltered Кэмпбелл.

В прошлом сезоне россиянин провёл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 55 матчей и набрал 51 (27 + 24) очко. По итогам сезона он получил приз «Колдер Трофи», который вручается лучшему новичку НХЛ.

Капризов заключил с ЦСКА предварительный контракт. Соглашение рассчитано на один год и вступит в силу 1 сентября, если Капризов не сможет подписать новый контракт с «Миннесотой».

Ранее пресс-служба ЦСКА прокомментировала информацию о том, что Капризов может вернуться в московский клуб.