Американский журналист считает, что Капризов вправе оказывать давление на «Миннесоту»

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Американский журналист Кен Кэмпбелл считает, что форвард Кирилл Капризов вправе требовать от клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» достойный контракт.
Американский журналист считает, что Капризов вправе оказывать давление на «Миннесоту»
  • Reuters

«Он заслужил право требовать того, чего, по его мнению, он стоит. Он также заслужил право использовать возможную сделку с ЦСКА в качестве рычага давления на «Уайлд», — написал в своей колонке на Hockey Unfiltered Кэмпбелл.

В прошлом сезоне россиянин провёл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 55 матчей и набрал 51 (27 + 24) очко. По итогам сезона он получил приз «Колдер Трофи», который вручается лучшему новичку НХЛ.

Капризов заключил с ЦСКА предварительный контракт. Соглашение рассчитано на один год и вступит в силу 1 сентября, если Капризов не сможет подписать новый контракт с «Миннесотой».

Ранее пресс-служба ЦСКА прокомментировала информацию о том, что Капризов может вернуться в московский клуб.

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