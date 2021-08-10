В ЦСКА отреагировали на информацию о возможном возвращении Капризова

Пресс-служба ЦСКА прокомментировала информацию о том, что нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов может вернуться в московский клуб.

«ЦСКА будет рад, если Кирилл Капризов продолжит карьеру в нашем клубе. Но всё зависит от позиции Капризова и его готовности вести переговоры о возвращении в команду», — сообщили в пресс-службе московского клуба.

В прошлом сезоне Капризов провёл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 55 матчей, набрал 51 (27 + 24) очко и получил приз «Колдер Трофи», который вручается лучшему новичку НХЛ.

Ранее сообщалось, что Капризов заключил предварительный контракт с ЦСКА.