СМИ: Капризов заключил предварительный контракт с ЦСКА

Российский нападающий Кирилл Капризов подписал предварительный контракт с московским ЦСКА.

Как сообщает журналист Фрэнк Серавалли на своей странице в Twitter, соглашение Капризова с ЦСКА будет рассчитано на один год и вступит в силу 1 сентября, если Капризов не сможет подписать новый контракт с «Миннесота Уайлд».

Отмечается, что «Миннесота» готова вести переговоры с нападающим о среднесрочной сделке.

В прошлом сезоне россиянин провёл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 55 матчей и набрал 51 (27 + 24) очко.

По итогам сезона он получил приз «Колдер Трофи», который вручается лучшему новичку НХЛ.

Ранее сообщалось, что «Миннесота» сделала квалификационное предложение Капризову.