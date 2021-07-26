«Миннесота» сделала квалификационное предложение Капризову
- Reuters
Об этом сообщает клубная пресс-служба. «Миннесота» пытается продлить контракт россиянина, однако все предыдущие попытки договориться потерпели неудачу.
В прошлом сезоне 24-летний российский форвард провёл в НХЛ 55 матчей, набрав 51 (27 голов + 24 передачи) очко. По его завершении Капризов получил приз «Колдер Трофи», который вручается лучшему новичку чемпионата.
Ранее сообщалось, что Капризов получил крупное предложение от ЦСКА.