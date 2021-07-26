«Миннесота» сделала квалификационное предложение Капризову

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Российский хоккеист Кирилл Капризов получил квалификационное предложение от своего клуба «Миннесота Уайлд».
«Миннесота» сделала квалификационное предложение Капризову
  • Reuters

Об этом сообщает клубная пресс-служба. «Миннесота» пытается продлить контракт россиянина, однако все предыдущие попытки договориться потерпели неудачу.

В прошлом сезоне 24-летний российский форвард провёл в НХЛ 55 матчей, набрав 51 (27 голов + 24 передачи) очко. По его завершении Капризов получил приз «Колдер Трофи», который вручается лучшему новичку чемпионата.

Ранее сообщалось, что Капризов получил крупное предложение от ЦСКА.

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