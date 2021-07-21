Источник: Капризов получил крупное предложение от ЦСКА

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов получил крупное предложение от московского ЦСКА.

«У Кирилла Капризова есть предложение со стороны московского ЦСКА — это подтверждают источники. Кто-то рассматривает это как рычаг давления в переговорах с «Миннесотой». Тем не менее правда, что Капризову поступило достаточно крупное предложение от клуба КХЛ. Пока что спор между «Миннесотой» и лагерем Капризова сводится к восьмилетней сделке, в то время как лагерь хоккеиста выразил желание заключить трёхлетнее соглашение», — написал инсайдер и журналист The Athletic Пьер Лебрюн.

В прошлом сезоне Капризов провёл 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 51 очко (27 + 24).

Ранее Капризов отклонил два предложения «Миннесоты» по контракту.