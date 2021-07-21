Источник: Капризов получил крупное предложение от ЦСКА

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Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов получил крупное предложение от московского ЦСКА.
Источник: Капризов получил крупное предложение от ЦСКА
  • Reuters
  • © Harrison Barden-USA TODAY Sports

«У Кирилла Капризова есть предложение со стороны московского ЦСКА — это подтверждают источники. Кто-то рассматривает это как рычаг давления в переговорах с «Миннесотой». Тем не менее правда, что Капризову поступило достаточно крупное предложение от клуба КХЛ. Пока что спор между «Миннесотой» и лагерем Капризова сводится к восьмилетней сделке, в то время как лагерь хоккеиста выразил желание заключить трёхлетнее соглашение», — написал инсайдер и журналист The Athletic Пьер Лебрюн.

В прошлом сезоне Капризов провёл 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 51 очко (27 + 24).

Ранее Капризов отклонил два предложения «Миннесоты» по контракту.

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