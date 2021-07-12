Капризов отклонил два предложения «Миннесоты» по контракту

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Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов отклонил два предложения клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из Сент-Пола.
Капризов отклонил два предложения «Миннесоты» по контракту
  • © Страница клуба НХЛ «Миннесота»
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Об этом сообщается в Telegram-канале НХЛ со ссылкой на журналиста Майкла Руссо.

Отмечается, что клуб сделал игроку предложения на семь лет с зарплатой $8—8,5 млн и на восемь лет с зарплатой около $9 млн в год. Тем не менее оба контракта были отклонены.

В дебютном сезоне НХЛ 24-летний Капризов сыграл в 55 матчах регулярного чемпионата и набрал 51 (27 + 24) очко. На его счету также три (1 + 2) очка в семи играх плей-офф.

Ранее журналисты отдали Капризову 99 первых мест из 100 в голосовании за «Колдер Трофи».

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