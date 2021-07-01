Журналисты отдали Капризову 99 первых мест из 100 в голосовании за «Колдер Трофи»

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Стало известно, сколько человек проголосовали за российского нападающего «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова при выборе лучшего новичка сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Журналисты отдали Капризову 99 первых мест из 100 в голосовании за «Колдер Трофи»
  • Reuters

Как отмечается в документе голосования ассоциации профессиональных журналистов, Капризов занял 99 первых мест при 100 возможных и набрал 997 очков.

Единственным, кто проголосовал за другого хоккеиста, стал журналист шведского издания Aftonbladet Пер Бьюрман, который отдал первое место игроку «Даллас Старз» Джейсону Робертсону.

В дебютном для него сезоне НХЛ 24-летний Капризов сыграл в 55 матчах регулярного чемпионата и набрал 51 (27 + 24) очко. На его счету также три (1 + 2) очка в семи играх плей-офф.

Ранее Капризов поделился впечатлениями от завоевания «Колдер Трофи».

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