Капризов поделился впечатлениями от завоевания «Колдер Трофи»

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал завоевание награды лучшему новичку сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) — «Колдер Трофи».

«Я очень рад получить эту награду, став лучшим новичком такой особенной лиги, как НХЛ. Я наслаждался каждым матчем, получал удовольствие от атмосферы в раздевалке, и это было большая радость — выступать с такими одноклубниками. Мы прониклись удивительной атмосферой плей-офф. Организация дел в нашем клубе восхитительная. Я реально наслаждался всем, как сложился сезон. Он был реально особенным», — приводит слова Капризова пресс-служба НХЛ.

Он также выразил благодарность команде, тренерскому штабу, без которых, по его словам, он не смог бы добиться таких результатов, а также своей семье и друзьям, поддерживавшим его по ходу сезона.

«Этот сезон не был простым, но для меня он стал особенным, и я благодарю всех за поддержку. Хотел бы сказать огромное спасибо всем», — добавил россиянин.

В нынешнем, дебютном для Капризова сезоне НХЛ 24-летний форвард сыграл в 55 матчах регулярного чемпионата и набрал 51 (27 + 24) очко. На его счету также три (1 + 2) очка в семи играх плей-офф.

Ранее сообщалось, что Андрей Василевский вошёл в первую сборную сезона НХЛ, а Капризов — в команду новичков.