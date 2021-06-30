Василевский вошёл в первую сборную сезона НХЛ, Капризов — в команде новичков

Национальная хоккейная лига (НХЛ) огласила составы символических сборных по итогам регулярного чемпионата сезона-2020/21.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, в первую сборную звёзд сезона вошли: голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс, защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар, центрфорвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, правый нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер и левый форвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршан.

Во вторую команду сезона вошли: голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри, защитник «Тампы» Виктор Хедман, защитник «Каролина Харрикейнз» Даги Хэмилтон, центрфорвард «Торонто» Остон Мэттьюс, правый нападающий «Колорадо» Микко Рантанен и левый форвард «Флорида Пантерз» Джонатан Юбердо.

В состав символической сборной лучших новичков были включены: голкипер «Каролины» Алекс Неделькович, защитник «Рейнджерс» К’Андре Миллер, защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Тай Смит, нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов, форвард «Оттава Сенаторз» Джош Норрис и нападющий «Даллас Старз» Джейсон Робертсон.

Ранее сообщалось, что Макдэвид стал обладателем «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд».