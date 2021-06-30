Макдэвид стал обладателем «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд»

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) огласила имена обладателей индивидуальных наград по итогам регулярного чемпионата сезона-2020/21.
Макдэвид стал обладателем «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд»
  • Reuters
  • © James Carey Lauder-USA TODAY Sports

Как сообщает пресс-служба НХЛ, нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал обладателем двух наград: наиболее выдающемуся игроку регулярного сезона — «Тед Линдсей Эворд», а также «Харт Мемориал Трофи», который вручается хоккеисту, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате.

Награду лучшему защитнику регулярного сезона, «Джеймс Норрис Трофи», получил представитель «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс.

Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов стал обладателем «Колдер Трофи», а Андрей Василевский занял второе место в голосовании за «Везина Трофи».

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