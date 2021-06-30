Капризов признан лучшим новичком сезона НХЛ

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Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов стал обладателем «Колдер Трофи», который вручается лучшему новичку сезона в Национальной хоккейной лиге.
Капризов признан лучшим новичком сезона НХЛ
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Игрок был признан лучшим новичком посредством голосования Ассоциации профессиональных хоккейных авторов.

В минувшем регулярном сезоне россиянин провёл 55 матчей, в которых набрал 51 очко (27 заброшенных шайб + 24 результативные передачи).

Ранее Sportsnet поставил Капризова на пятое место в рейтинге ограниченно свободных агентов НХЛ.

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