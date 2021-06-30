Капризов признан лучшим новичком сезона НХЛ

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов стал обладателем «Колдер Трофи», который вручается лучшему новичку сезона в Национальной хоккейной лиге.

Reuters

Об этом сообщает пресс-служба лиги. Игрок был признан лучшим новичком посредством голосования Ассоциации профессиональных хоккейных авторов. В минувшем регулярном сезоне россиянин провёл 55 матчей, в которых набрал 51 очко (27 заброшенных шайб + 24 результативные передачи). Ранее Sportsnet поставил Капризова на пятое место в рейтинге ограниченно свободных агентов НХЛ. The 2021 Calder Memorial Trophy goes to Kirill Kaprizov as the League's top first-year player! #NHLAwardspic.twitter.com/iQlRSFVA48 — NHL (@NHL) June 29, 2021