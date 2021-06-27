Sportsnet поставил Капризова на пятое место в рейтинге ограниченно свободных агентов НХЛ

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Российский нападающий «Миннесота Уайлд» занял пятое место в рейтинге ограниченно свободных агентов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Sportsnet поставил Капризова на пятое место в рейтинге ограниченно свободных агентов НХЛ
  • Reuters

Как отмечает Sportsnet, статус Капризова не позволяет другим командам делать ему предложения по контракту, а также у игрока нет права на арбитражное слушание по своему соглашению. 

Среди российских хоккеистов в рейтинг также включены вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин (7), форвард «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников (8) и нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич (10).

Преимущественными правами на ограниченно свободных агентов обладают их нынешние клубы, которые могут подписать с ними новые контракты. Другие команды имеют право в некоторых случаях делать предложения этим игрокам, но текущая команда может его повторить, и тогда контракт считается заключённым.

Если же предложение не повторяется, то хоккеист уходит в другой клуб, а его предыдущая команда получает компенсацию в виде драфт-пиков, которые зависят от зарплаты игрока.

Ранее источник назвал возможную зарплату Капризова в «Миннесоте».

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