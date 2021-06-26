Источник назвал возможную зарплату Капризова в «Миннесоте»

Стало известно, сколько «Миннесота Уайлд» готова предложить российскому нападающему клуба Кириллу Капризову по новому контракту.

Об этом сообщает The Athletic. Минимальная сумма сделки при подобном соглашении составит $5 млн.

Если же российский форвард согласится на долгосрочный контракт, то его оклад может вырасти до $9 млн за сезон.

В прошлом регулярном сезоне, который стал дебютным для Капризова в Национальной хоккейной лиге, россиянин провёл 55 матчей, в которых набрал 51 (27 + 24) очко.

Ранее Василевский отреагировал на выход «Тампы» в финал Кубка Стэнли.