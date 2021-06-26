Василевский отреагировал на выход «Тампы» в финал Кубка Стэнли

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Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился мнением о победе над «Нью-Йорк Айлендерс» в седьмом матче серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.
Василевский отреагировал на выход «Тампы» в финал Кубка Стэнли
  • Reuters

«В прошлом матче, ведя 2:0, «Тампа» постаралась «засушить» игру — и всё закончилось плохо. Сейчас мы продолжили давить, даже когда повели в счёте. Партнёры отрабатывали в защите, поэтому моя работа была на порядок легче. Это была образцовая игра номер семь», — цитирует Василевского пресс-служба НХЛ.

Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 1:0.

Единственную шайбу в игре забросил Янни Гурд.

Таким образом, «Тампа» победила в серии — 4:3 — и вышла в финал Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что «Монреаль» победил «Вегас» и впервые за 28 лет вышел в финал Кубка Стэнли.

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