«Монреаль» победил «Вегас» и впервые за 28 лет вышел в финал Кубка Стэнли
- Reuters
Встреча, прошедшая в Монреале, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.
Победу «Канадиенс» принесли шайбы Ши Уэбера, Коула Кофилда и Арттури Лехконена, отличившегося в овертайме.
«Вегас» ответил шайбами Райлли Смита и Алека Мартинеса.
Счёт в серии до четырёх побед стал 2:2 в пользу «Монреаля», который таким образом впервые с 1993 года вышел в финал Кубка Стэнли, где сыграет с победителем пары «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс».
Ранее стало известно, кто стал тренером нового клуба НХЛ «Сиэтл Кракен».