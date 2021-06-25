«Монреаль» победил «Вегас» и впервые за 28 лет вышел в финал Кубка Стэнли

«Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в шестом матче серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.

Встреча, прошедшая в Монреале, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.

Победу «Канадиенс» принесли шайбы Ши Уэбера, Коула Кофилда и Арттури Лехконена, отличившегося в овертайме.

«Вегас» ответил шайбами Райлли Смита и Алека Мартинеса.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2:2 в пользу «Монреаля», который таким образом впервые с 1993 года вышел в финал Кубка Стэнли, где сыграет с победителем пары «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс».

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