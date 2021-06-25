«Монреаль» победил «Вегас» и впервые за 28 лет вышел в финал Кубка Стэнли

Короткая ссылка
«Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в шестом матче серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.
«Монреаль» победил «Вегас» и впервые за 28 лет вышел в финал Кубка Стэнли
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Монреале, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.

Победу «Канадиенс» принесли шайбы Ши Уэбера, Коула Кофилда и Арттури Лехконена, отличившегося в овертайме.

«Вегас» ответил шайбами Райлли Смита и Алека Мартинеса.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2:2 в пользу «Монреаля», который таким образом впервые с 1993 года вышел в финал Кубка Стэнли, где сыграет с победителем пары «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее стало известно, кто стал тренером нового клуба НХЛ «Сиэтл Кракен».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить