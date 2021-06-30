Василевский занял второе место в голосовании за «Везина Трофи»
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По итогам голосования Василевский, номинированный на трофей в четвёртый раз подряд и выигравший его в 2019 году, набрал 99 очков.
Обладателем «Везина Трофи» стал голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри, набравший 108 очков в голосовании и впервые в карьере выигравший этот приз.
Третье место в голосовании, с 36 очками, занял вратарь «Колорадо Эвеланш» Филипп Грубауэр.
Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов завоевал «Колдер Трофи».